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İzmirli kadınlar polis ve bekçilere iftarlık hazırladı

İZMİR HABERLERİ  | 29.04.2020 22:04 | Son Güncelleme

İzmirli kadınlar polis ve bekçilere iftarlık hazırladı

İZMİR (AA) - İzmir'de evlerinden çıkamayan bir grup kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine destek olan polis ekiplerine iftarlık hazırlayarak teşekkür etti.

Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesinde yaşayan kadınlar, salgın nedeniyle büyük emekler harcayıp, mahalledeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşan polis ve bekçiler için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner öncülüğünde ekiplere iftarlık hazırlamaya karar veren kadınlar, "Her evden bir tencere" adını verdikleri etkinlikle mutfağa girip hünerlerini sergiledi.

Bir birinden lezzetli yemekleri Gültepe Polis Merkezine götüren kadınlar, emekleri için polis ve bekçilere teşekkür etti.

Mahalleli kadınların yaptığı sürpriz karşısında şaşıran ekipler de iftarlarını bu yemeklerle yaptı.

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İftar İzmir Polis

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