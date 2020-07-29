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İzmirli Kayra’ya “Dünya Kupası” görevi

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Suna Kayra Paköz, 2022 yılında Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nın tasarım ekibine alındı.

İzmirli Kayra’ya “Dünya Kupası” görevi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Suna Kayra Paköz, 2022 yılında Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nın tasarım ekibine alındı. Katar devletine bağlı “Supreme Committee for Delivery and Legacy” tarafından ülkeye davet edilen Paköz, büyük coşku ve heyecana sahne olacak dev organizasyonun, milyonlarca kişiye etkili bir şekilde aktarılması için özel tasarımlar hazırlayacak. Yaklaşık 3 yıl Katar’da bulunacak Paköz, stat giydirmelerinden turnuvaların dijital ve basılı reklamlarına kadar birçok farklı alanda çalışma yapacak.
Resim öğretmenliği yapan annesi ve reklamcı olan babasının da yönlendirmesiyle çocukluktan itibaren tasarımcı olmanın hayalini kuran Suna Kayra Paköz, 2012 yılında İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü kazandı. Yüzde 50 burslu olarak girdiği bölümde, yaptığı çalışmalarla da farkını ortaya koyan Paköz, 2017’de bölüm birincisi olarak mezun oldu.
Akademik başarısını iş hayatına da aktaran Paköz, Denizli ve İzmir’de çalıştığı dönemlerde görsel marka kimliği tasarımı ve uygulamaları alanında gelişimini sürdürdü. Kısa sürede kendisini kanıtlayan İzmirli Paköz, Katar’ın “2022 Dünya Kupası” organizasyonu için kurduğu komite tarafından ülkeye davet edildi. İnternet üzerinden Katar’daki yetkililerle 3 ay boyunca görüşen ve defalarca mülakata alınan Paköz, tüm süreçleri başarıyla geçti. 30 Ocak’ta Katar’a giden Paköz, ekibe katılarak çalışmalara başladı.

“Bana tecrübe ve güç katacak”
Dünya Kupası gibi çok önemli bir organizasyon için Katar’a davet edilmenin kendisini onurlandırdığını söyleyen Paköz, “Dünya Kupası, milyonlarca kişinin takip ettiği, futbol şöleninin yaşanacağı çok önemli bir etkinlik. Böylesine önemli bir programın tasarımlarından sorumlu olmak, ev sahibi Katar tarafından ülkeye davet edilmek ve bu çok uluslu ekip içinde Türkiye’yi temsil etmek, çok özel ve gurur verici bir duygu. Üniversitede okurken, hedeflerim arasında bir gün yurt dışındaki büyük etkinliklerde görev almak ve ülkemi başarıyla temsil etmek hep vardı. Profesörlerim sayesinde mezun olur olmaz bu hedefimi gerçekleştirmek için önemli adımlar attım. Onlar sayesinde kariyerime doğru yön verdiğimi düşünüyorum. Katar hükümetine bağlı komite, tasarım ekibini yüzlerce kişi arasından seçim yaparak belirliyor. Bana güvendiler ve davet ettiler. Burada edineceğim tecrübe, bana her anlamda büyük güç katacak” diye konuştu.

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