İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı

İZMİR (AA) - İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, süt üreticilerinin Ramazan Bayramı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmediğini söyledi.

Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde "süt" üzerinden kirli siyaset yapma girişimlerinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Bazı tüccarların üreticilere, "Sütünüzü almayacağız, fiyatı düşüreceğiz." diye mesaj atarak baskı yaptıklarını savunan Kocaağa, "Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük. Pakdemirli'nin talimatıyla bayram öncesi üreticilerle bir toplantı yapıldı. Burada ilgili genel müdürümüz 1 kilogram sütün bile üreticinin elinde kalmayacağını ve alım yapanların destekleyeceklerini açıkladı. Nitekim öyle de oldu. Süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram öncesi tüm üreticilere "Sütün fiyatını düşürmeksizin alım yapmaya devam edeceğiz." diye mesaj attıklarını belirten Kocaağa, üreticilerin bayramı bayram gibi geçirmesini sağladıklarını kaydetti.