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İzmirli süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda mağdur olmadı

15.05.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa: - "Ramazan Bayramı öncesi ve devamında bize ulaşan herkesten sütünü aldık. Alınmayan bir nokta kalmadı. Birlik üyesi olup olmayan herkesin sütünü aldık. Biz üretici için koşturuyoruz ama işin içine siyaseti sokmaya çalışıyorlar. Bizim siyasetle işimiz yok. Yeter ki üreticimiz mağdur olmasın"

İZMİR (AA) - İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, süt üreticilerinin Ramazan Bayramı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmediğini söyledi.

Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde "süt" üzerinden kirli siyaset yapma girişimlerinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Bazı tüccarların üreticilere, "Sütünüzü almayacağız, fiyatı düşüreceğiz." diye mesaj atarak baskı yaptıklarını savunan Kocaağa, "Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük. Pakdemirli'nin talimatıyla bayram öncesi üreticilerle bir toplantı yapıldı. Burada ilgili genel müdürümüz 1 kilogram sütün bile üreticinin elinde kalmayacağını ve alım yapanların destekleyeceklerini açıkladı. Nitekim öyle de oldu. Süt üreticileri Ramazan Bayramı'nda Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarla mağdur edilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram öncesi tüm üreticilere "Sütün fiyatını düşürmeksizin alım yapmaya devam edeceğiz." diye mesaj attıklarını belirten Kocaağa, üreticilerin bayramı bayram gibi geçirmesini sağladıklarını kaydetti.

Süt alım fiyatlarının 2,82 liradan başladığını belirten Kocaağa, arife gününden itibaren tüm personelleriyle sütleri topladıklarını dile getirdi.

Arife gününden itibaren arayan tüm üreticilerin sütlerini aldıklarını vurgulayan Kocaağa bayramdan sonra da alım yapacaklarını vurguladı.

Kocaağa, "Ramazan Bayramı öncesi ve devamında bize ulaşan herkesten sütünü aldık. Alınmayan bir nokta kalmadı. Birlik üyesi olup olmayan herkesin sütünü aldık. Biz üretici için koşturuyoruz ama işin içine siyaseti sokmaya çalışıyorlar. Bizim siyasetle işimiz yok. Yeter ki üreticimiz mağdur olmasın." ifadesini kullandı.

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