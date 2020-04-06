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İzmirli taksicilerden, “Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasın” çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, salgının hayatı felç ettiğini, taşıma sektörünün daha önce eşi görülmemiş krizde olduğunu ifade ederek, “Mesleğimiz gereği sağlık ve emniyet çalışanları gibi kesintisiz görev yapıyoruz.

İzmirli taksicilerden, “Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasın” çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, salgının hayatı felç ettiğini, taşıma sektörünün daha önce eşi görülmemiş krizde olduğunu ifade ederek, “Mesleğimiz gereği sağlık ve emniyet çalışanları gibi kesintisiz görev yapıyoruz. Ancak zararına çalışıyoruz. En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmamasını talep ediyoruz” dedi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, korona virüs nedeniyle hayatın adeta felç olduğunu, taşıma sektörünün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını açıkladı.
Anık, ülke genelinde tüm taksicilerin yaşam mücadelesi verdiğini dile getirerek, “Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık. Taksilerin bir gün tek ve bir gün çift plaka sayısına göre trafiğe çıkma uygulaması da yerinde oldu. Ancak daha çok desteğe ihtiyacımız var” dedi.
Celil Anık, yönetiminde olduğu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmaması yönünde talepte bulunduğuna dikkat çekti. Bu çağrıyı İzmirli taksiciler olarak tekrarladıklarını ifade eden Anık, şöyle konuştu: “En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ciddi ÖTV ve KDV yükü olduğu herkesin malumu. Normal koşullarda biz bunu ödemekten, devletimize mali katkıda bulunmaktan asla şikayetçi olmadık. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda esnafımız zararına çalışıyor. Ailelerimizle 100 bin kişilik İzmirli taksici esnafı olarak acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, esnafımızı ayakta tutacak ek önlemler alınacağına inanıyoruz.”

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