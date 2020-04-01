İzmirli taksicilere maske ve eldiven

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, araçların dezenfeksiyonundan sonra Kızılay Konak Şubesi iş birliğiyle bu kez taksicilere maske ve eldiven dağıttı. Başkan Celil Anık, hem yolcuların hem de esnafın sağlığı için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, "Taksilere gönül rahatlığıyla binilebilir" dedi

İzmir’de, korona virüsü riskine karşı taksilere yönelik seferberlik aralıksız sürüyor. Salgının ülkemizde görülmeden önce hazırlıklara başlayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, ilk etapta taksilerin dezenfeksiyon işlemini başlattı. Bu kapsamda, araçlar uzun süre etkili özel kimyasallarla ilaçlandı. Bu çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri de destek verdi, taksilerin yanı sıra duraklarda dezenfekte edildi. Kızılay Konak Şubesi iş birliğiyle bu kezde taksici esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, hem yolcuların hem de şoförlerin sağlığını koruyacak tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Anık, esnafa destek olan kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile tıpkı sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bunu yaparken taksi yolcularının ve çalışanlarımızın sağlığını düşünüyor, gerekli tedbirleri uyguluyoruz. İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabilirler."

Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da, her zaman taksici esnafının yanında olduklarını aktararak, "Elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşacağız" dedi.

