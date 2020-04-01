YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmirli taksicilere maske ve eldiven

İzmirli taksicilere maske ve eldiven

İZMİR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, araçların dezenfeksiyonundan sonra Kızılay Konak Şubesi iş birliğiyle bu kez taksicilere maske ve eldiven dağıttı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, araçların dezenfeksiyonundan sonra Kızılay Konak Şubesi iş birliğiyle bu kez taksicilere maske ve eldiven dağıttı. Başkan Celil Anık, hem yolcuların hem de esnafın sağlığı için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, "Taksilere gönül rahatlığıyla binilebilir" dedi
İzmir’de, korona virüsü riskine karşı taksilere yönelik seferberlik aralıksız sürüyor. Salgının ülkemizde görülmeden önce hazırlıklara başlayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, ilk etapta taksilerin dezenfeksiyon işlemini başlattı. Bu kapsamda, araçlar uzun süre etkili özel kimyasallarla ilaçlandı. Bu çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri de destek verdi, taksilerin yanı sıra duraklarda dezenfekte edildi. Kızılay Konak Şubesi iş birliğiyle bu kezde taksici esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, hem yolcuların hem de şoförlerin sağlığını koruyacak tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Anık, esnafa destek olan kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile tıpkı sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bunu yaparken taksi yolcularının ve çalışanlarımızın sağlığını düşünüyor, gerekli tedbirleri uyguluyoruz. İzmirliler taksilerini gönül rahatlığıyla kullanabilirler."
Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da, her zaman taksici esnafının yanında olduklarını aktararak, "Elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Hisarcık’ta 4 öğretmen sağlıkçılar için 3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ üretti

Hisarcık’ta 4 öğretmen sağlıkçılar için 3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ üretti

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Ankara ve Isparta'da, umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Ankara ve Isparta'da, umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı

Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
13:20
İkindi
16:54
Akşam
19:41
Yatsı
20:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Rahatsızlanan Dikili Belediye Başkanının Sağlık Durumu İyi

Rahatsızlanan Dikili Belediye Başkanının Sağlık Durumu İyi

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.