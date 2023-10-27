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İzmirliler festivale doyacak

27.10.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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İzmir, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Efes Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Efes Kültür Yolu Festivali, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. Sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence kategorisindeki yüzlerce etkinliği sanatseverle buluşturacak festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. İzmirlileri sanata doyuracak festival boyunca vatandaşlar birbirinden güzel etkinliklere katılma fırsatı bulacak. Festivalde Refik Anadol, "Rönesans Rüyaları" isimli sergisiyle Tarihi Alsancak Tren Garı’na konuk olurken, küratörlüğünü Necmi Sönmez’in üstlendiği ve Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un olgunluk dönemi eserlerinin yer aldığı "İki İmge Yolcusu" sergisi, Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Festival, tiyatroseverleri mutlu edecek programıyla seyircilerin karşısına çıkacak.

Festival çerçevesinde Ali Poyrazoğlu “İmbat Türküsü” ile 1 Kasım’da İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’ne, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu da “Hey Gidi Günler” oyunu ile 1 Kasım’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ne konuk olacak. Fransız yazar Alexandre Dumas’ın aynı adı taşıyan romanından önce tiyatro ve operaya, daha sonra baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın", Efes Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 3 Kasım’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi, 4 Kasım’da Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ege Senfonisi’ne ev sahipliği yapacak.

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