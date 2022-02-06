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İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda ve sahilde değerlendirdi

06.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirliler güneşli havayı açık alanlarda ve sahilde değerlendirdi

İZMİR (AA) - Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı İzmir'de vatandaşlar açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Ocak ayının son döneminde soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte, güneşin yüzünü göstermesinden faydalananlar hafta sonunda özellikle sahil bandındaki yeşil alanlara ilgi gösterdi.

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu. Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk gözlenirken kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti.

Yoğunluğun en fazla gözlemlendiği noktalardan Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde sokak sanatçıları seslendirdikleri şarkılarla alandakilere adeta açık hava konseri sundu.

- "İzmir'in havası insanı şaşırtıyor"

Ailesiyle güneşli havanın tadını çıkaranlardan Tuğçe Kaya, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle uzun süredir ailece dışarı çıkamadıklarını, havanın ısınmasıyla kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

Kaya, "Uzun süredir soğuklar vardı, bu yüzden eve kapanmıştık, böyle olunca oğlumuz da sıkıldı. Ama bir süredir havalar sıcak seyrediyor, İzmir'in havası insanı şaşırtıyor. Biz de hafta sonunu değerlendirmek için dışarı çıktık, çok keyifli oldu." dedi.

Sezin Tan ise bu havayı özlediklerini dile getirerek, adeta kış gününde bahar havası yaşadıklarını ifade etti.

Kordonboyu, Mustafa Kemal Bulvarı ve İnciraltı sahilleriyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı'nda da kalabalık oluştuğu görüldü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de güneşli havanın yarın ve salı günü yerini sağanağa bırakması, hava sıcaklığının hafta boyunca 10 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de çarşamba günü havanın açılacağı tahmin ediliyor.

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