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İzmirlilerin lunapark özlemi bitmiyor

İZMİR HABERLERİ  | 31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) uzun yıllar hizmet veren ve İzmir’in sembollerinden biri olan Fuar Lunapark’ın açılması için vatandaşlar çağrıda bulundu.İzmir ve Ege Bölgesi’nde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan ve geçtiğimiz yıl alınan bir kararla hizmeti durdurulan lunapark, 7’den 70’e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu.

İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) uzun yıllar hizmet veren ve İzmir’in sembollerinden biri olan Fuar Lunapark’ın açılması için vatandaşlar çağrıda bulundu.
İzmir ve Ege Bölgesi’nde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan ve geçtiğimiz yıl alınan bir kararla hizmeti durdurulan lunapark, 7’den 70’e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu. Özellikle çocukların ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen lunaparkın bu yıl da açılmaması eğlence tutkunlarını üzdü. İzmir Enternasyonel Fuarı’nın yeniden kapılarını açacağı bu sene lunaparkın da açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar, bu konuda yetkililerin harekete geçmelerini de istedi. İzmir’in bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılıp lunaparkın kapılarını tekrardan açarak eski günlerine dönülmesi için görüşlerini dile getirdi.

"Tekrar açılsın"
Önder Bağdiken isimli vatandaş, "Burası çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği, bize güzel anılar ve hatıralar bırakan özel bir mekandı. Açıkçası tekrar lunaparkımızın kente kazandırılmasını ve eski günlere dönülmesini istiyorum. Bu yıl enternasyonel fuar tekrar açılıyor ama neden lunapark açılmıyor? Eğer tekrar açılırsa şimdiki çocuklar ve gençlerin de aynı şekilde yeni anılar biriktirmelerini diliyorum" dedi.
Ardan Ezgi de "İzmir’in simgesi fuar lunaparkın kapalı olması benim için üzücü bir durum. İzmir’de vakit geçirilebilecek hem sosyal hem de kültürel olarak önemli bir merkez konumundaydı. Yeniden gerekli düzenlemelerin yapılıp bir an önce lunaparkın açılmasını yetkililerden istiyorum" dedi.

"Kent ekonomisine katkısı olsun"
Rıdvan Gök isimli vatandaş, "Fuar alanı doğal atmosferiyle insanın stresini atabileceği sayılı yerlerden birisi. Fuar içinde bildiğim kadarıyla çok uzun yıllardır hizmet veren lunaparkın kapalı durumda olması için kentimiz adına bir kayıp. Daha çok insanın bu güzelliklerden yararlanabilmesi için lunaparkın yeniden açılmasını istiyorum" diye konuşurken, Sadık Celasın ise, "Güzel İzmir’e yakışan bir sembol olan lunaparkın özellikle çocukların gitmek için sabırsızlandığı ve gençlerin de buluşma noktası olan bir yerdi. Buranın dışından çocukların gidebileceği, açık havada saatler geçirebileceği başka bir lunapark da bildiğim kadarıyla bulunmuyor. Lunaparkın tekrar açılmasını ve kent ekonomisine de katkı yapmayı sürdürmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.
Sam Zogi de, "İzmir’de yaşayan bir İranlı olarak kentin sembollerinden lunaparkın yeniden açılmasını istiyorum. İzmir’de arkadaşlarımla keyifli ve güzel saatler geçirebildiğim mekanlardan birisiydi. Umarım tekrar açılır ve bizler de lunaparkın tadını eskiden olduğu gibi çıkarmaya devam edebiliriz" sözlerine yer verdi.

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