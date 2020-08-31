İzmirlilerin lunapark özlemi bitmiyor

İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) uzun yıllar hizmet veren ve İzmir’in sembollerinden biri olan Fuar Lunapark’ın açılması için vatandaşlar çağrıda bulundu.

İzmir ve Ege Bölgesi’nde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan ve geçtiğimiz yıl alınan bir kararla hizmeti durdurulan lunapark, 7’den 70’e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu. Özellikle çocukların ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen lunaparkın bu yıl da açılmaması eğlence tutkunlarını üzdü. İzmir Enternasyonel Fuarı’nın yeniden kapılarını açacağı bu sene lunaparkın da açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar, bu konuda yetkililerin harekete geçmelerini de istedi. İzmir’in bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılıp lunaparkın kapılarını tekrardan açarak eski günlerine dönülmesi için görüşlerini dile getirdi.

"Tekrar açılsın"

Önder Bağdiken isimli vatandaş, "Burası çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği, bize güzel anılar ve hatıralar bırakan özel bir mekandı. Açıkçası tekrar lunaparkımızın kente kazandırılmasını ve eski günlere dönülmesini istiyorum. Bu yıl enternasyonel fuar tekrar açılıyor ama neden lunapark açılmıyor? Eğer tekrar açılırsa şimdiki çocuklar ve gençlerin de aynı şekilde yeni anılar biriktirmelerini diliyorum" dedi.

Ardan Ezgi de "İzmir’in simgesi fuar lunaparkın kapalı olması benim için üzücü bir durum. İzmir’de vakit geçirilebilecek hem sosyal hem de kültürel olarak önemli bir merkez konumundaydı. Yeniden gerekli düzenlemelerin yapılıp bir an önce lunaparkın açılmasını yetkililerden istiyorum" dedi.