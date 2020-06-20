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İzmirlli gönüllüler, kanser hastalarına saçlarını bağışladı

İZMİR HABERLERİ  | 20.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

İzmirlli gönüllüler, kanser hastalarına saçlarını bağışladı

İZMİR (AA) - İzmir'de 3 gönüllü, kanser hastaları için yapılacak peruklarda kullanılması amacıyla saçlarını kestirdi.

Kanserle Dans Derneğinin organize ettiği programda kişisel gelişim uzmanı Nuray Çetingöz, yazar Fırat Alpdoğan Büyükbay ile muhasebeci Selin Özsoylu, bir kuaförde bir araya gelerek saçlarını bağışladı.

Derneğin proje sorumlusu Hülya Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1000 Gönüllüden 1'i De Sen Olur Musun Grubu"nun kampanyası çerçevesinde organizasyonun düzenlendiğini belirtti.

Çağlayan, "Ben de 2012'de meme kanserine yakalandım ve tedavi gördüm. Saçın kanser hastaları için ne kadar önemli olduğunu, saçlarını kaybettiklerinde ne kadar üzüldüklerini iyi biliyorum." dedi.

Yazar Fırat Alpdoğan Büyükbay, saçlarını 2018 'den bu yana uzattığını belirterek, "Bazen insanların yüzünde küçük bir gülümseme yaratmak bile çok önemli oluyor. Hayatımda ilk defa saç uzattım. Zorlandım ama kanser hastalarına faydalı olacağını düşündüğüm için zorluğa katlandım." şeklinde konuştu.

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