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İzmit 10 Kasım’da Atatürk’ü evinde andı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü 82.

İzmit 10 Kasım’da Atatürk’ü evinde andı

İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü 82. yıl dönümünde, 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen Atatürk Evi’nde andı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. yıl dönümünde İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Evi’nde anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, Atatürk Evi’nin kurucusu ve Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger, İzmit Belediye Birim Müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümünde Ata’nın huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Evi’ne karanfiller bırakılırken saygı, minnet ve özlemle Atatürk anıldı.
Atatürk’ün huzurunda 10 Kasım’ı anmak isteyen İzmitliler, onun dokunduğu eşyalar ve özel fotoğraflar ile düzenlenen Atatürk Evi’ni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret edebilecek. Atatürk Evi’ndeki anma programıyla aynı anda Başkan Hürriyet ve Kocaeli Protokolü, İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’nın önünde Atanın huzurunda birleşti. Kocaeli Protokolü ile İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andı.

İzmit 10 Kasım’da Atatürk’ü evinde andı

İzmit 10 Kasım’da Atatürk’ü evinde andı

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