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İzmit Alemdar Caddesi’nde iki vardiya çalışma yapılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

İzmit ilçesi Alemdar Caddesi’nde yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu altyapı hatlarının yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden birisi olan Alemdar Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarına Kurban Bayramı sonrası 4 Ağustos tarihinde başladı.

İzmit ilçesi Alemdar Caddesi’nde yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu altyapı hatlarının yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden birisi olan Alemdar Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarına Kurban Bayramı sonrası 4 Ağustos tarihinde başladı. Alemdar Caddesi’nin Hürriyet Caddesi ile birleşen noktasından başlayarak, Cumhuriyet Caddesine kadar olan kısmın yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor. Caddede, bin 400 milimetmre çapında betonarme boru kullanılarak yağmursuyu hattı, 400 ve 300 milimetre çaplarında betonarme boru kullanılarak iki ayrı kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Sabah başlayıp gece saat 00.00’a kadar devam eden imalat çalışmalarında toplam 384 metre uzunluğunda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Yağmursuyu ve kanalizasyon imalatları tamamlanmasının ardından içme suyu hattı imalatı ile parsel ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek.
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Alemdar Caddesi’nde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Genel Müdür Sağlık, beraberinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Celal Civelek ile birlikte Alemdar Caddesi’nde gece yapılan kazı ve imalatı çalışmalarını yerinde inceledi. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yapılan çalışmaların belirledikleri program çerçevesinde tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.
Alemdar Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için bin 400 milimetre çapında betonarme borular kullanılarak 350 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edilecek. Ayrıca, 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 290 metre uzunluğunda içme suyu hattı da yenilenecek. Toplam 1140 metre uzunluğunda altyapı hattının yapılacağı çalışmaların ardından üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

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