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İzmit Bağdat Caddesi’nde altyapı çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

İSU, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İSU, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında imalatı tamamlanan Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmaları yapılırken, Bağdat Caddesi’nde ise toplam 490 metre boru imalatı yapıldı. İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde yağmursuyu altyapısı bulunmadığından dolayı yüzey suları ızgaralar ile kanalizasyon hatlarına veriliyordu. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında ızgara ve rögarlarda metan gazı çıkması nedeniyle koku problemi yaşanıyordu. Mevcut içme suyu hattının da ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı sık sık arızalar ve buna bağlı olarak su kesintileri meydana geliyordu.
İSU Genel Müdürlüğü, iki caddenin problemlerini gidermek için hazırladığı projeyle Mart ayı içinde çalışmalara başladı ve geçtiğimiz hafta Zincirlikuyu Caddesi’nde hatların yenilemesi ile abone bağlantı çalışmalarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, altyapı çalışmaları tamamlanan Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. İSU, proje kapsamında bulunan Bağdat Caddesi’nde de çalışmalara geçtiğimiz hafta başında başladı. Mehmetalipaşa Camisi ile Kandıra Sapağı arasında yapılan çalışmalar kapsamında 400 milimetre çapında betonarme boru ile yağmursuyu hattı, 300 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak kanalizasyon hattı ve 100 milimetre çapında düktil font boru kullanılarak içme suyu hattı yenileniyor.
Hatların imalat çalışmaları, korona virüs önlemleri ve trafik düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor. Sokağa çıkış yasakları ile birlikte hızlandırılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 200 metre yağmursuyu, 125 metre içme suyu ve 165 metre kanalizasyon boru hatları imalatları yapıldı. Kalan kısımların çalışmaları devam ediyor.
İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde, 1 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı, 1,25 kilometre kanalizasyon hattı ve 1.77 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı olmak üzere toplam 4 kilometre uzunluğunda altyapı hattı yenilenecek. Hatların yenilenmesi ile birlikte iki cadde yeni yağmursuyu hattına kavuşacağı gibi koku problemi de yaşanmayacak. Ayrıca, içme suyundaki kayıp kaçağın önüne geçilecek.

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