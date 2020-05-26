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İzmit Bağdat Caddesi’nin çehresi değişecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, altyapıları yenilenen İzmit Bağdat Caddesi’nde üst yapı çalışmasına başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için kent genelinde ihtiyaç duyulan caddeleri baştan aşağıya yeniliyor.

İzmit Bağdat Caddesi’nin çehresi değişecek

Büyükşehir Belediyesi, altyapıları yenilenen İzmit Bağdat Caddesi’nde üst yapı çalışmasına başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için kent genelinde ihtiyaç duyulan caddeleri baştan aşağıya yeniliyor. İSU tarafından altyapıları tamamlanan İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde üst yapı çalışmasına başlandı. 540 metrelik yolda ilk olarak pmt serim çalışması gerçekleştirildi. Yola 2 bin ton pmt serilimi çalışması tamamlandı. Ekipler bölge için önemli bir nitelik taşıyan caddeye 900 ton asfalt serimi yapacak.
Ramazan Bayramı sonrası ise kaldırım çalışmasına geçilecek. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare baskı beton yapılacak. Bin 200 metre ise bordür imalatı gerçekleştirilecek. Bağdat Caddesi’nin çehresini değiştirecek çalışmanın 15 gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

İzmit Bağdat Caddesi’nin çehresi değişecek

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