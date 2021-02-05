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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’ten Başkan Yüksel’e ziyaret

05.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ziyaret etti.Yapılan görüşmede Başkan Gökhan Yüksel, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e Kartal’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ziyaret etti.
Yapılan görüşmede Başkan Gökhan Yüksel, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e Kartal’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kartal Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında işbirliği oluşturulması ve ortak projeler yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte İzmit Belediyesine tuzlama robotu desteğinde bulundukları için İzmit halkı adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.
Makam odasında yapılan görüşmenin ardından Başkan Gökhan Yüksel, konuğuna Komşu İletişim Merkezi, Dijital Ofis ve Proje Odası’nı gezdirerek burada yürütülen çalışmalar ile alakalı bilgi verdi.
Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Başkan Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Gökhan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

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