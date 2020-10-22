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İzmit Belediyesi ahşap kalıp ustası alımı yapacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesi üzerinden geçici süreli “Ahşap Kalıp Ustası” personel alımı yapacağını açıkladı.İşe alım sürecinde liyakat usulüne göre personel alımlarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi, farklı birimlerde görev almak üzere geçici ekip arkadaşlarını arıyor.

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesi üzerinden geçici süreli “Ahşap Kalıp Ustası” personel alımı yapacağını açıkladı.
İşe alım sürecinde liyakat usulüne göre personel alımlarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi, farklı birimlerde görev almak üzere geçici ekip arkadaşlarını arıyor. Belediye ortaklığı BEKAŞ bünyesinde geçici süreli istihdam edilmek üzere “Ahşap Kalıp Ustası” alımı yapılacak. İlana başvuru yapacak olan adayların 20-35 yaş arasında, tercihen Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi bölümünden mezun olması şartı aranacak. İzmit Belediyesi yayınladığı ilanda alınacak olan personellerin proje okuyabilen ve ahşap kalıp işlerinde 2 yıl deneyimi olan kişiler olması gerektiğini duyurdu. Başvurular 21 Ekim-26 Ekim tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak.

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