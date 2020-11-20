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İzmit Belediyesi, Akmeşeli çocukları gülümsetti

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 11:59 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Akmeşe’de düzenlediği Hacivat ve Karagöz’lü programla çocuklar doyasıya eğlendi.İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Akmeşe’de, pandemi sürecinde oldukça sıkılan çocukların yüzleri biraz olsun gülsün diye eğlenceli bir program organize etti.

İzmit Belediyesinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Akmeşe’de düzenlediği Hacivat ve Karagöz’lü programla çocuklar doyasıya eğlendi.
İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Akmeşe’de, pandemi sürecinde oldukça sıkılan çocukların yüzleri biraz olsun gülsün diye eğlenceli bir program organize etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen etkinlikte palyaço gösterileri, Akmeşeli çocukları eğlendirdi. Çocukların da sahneye çıkarak Hacivat ve Karagöz oyununda rol aldığı etkinlik, şarkılar eşliğinde edilen danslarla sona erdi.
Çocukların sağlığı için pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin sonunda çocuklara, çizgi roman, boyama kitabı, çocuk hakları kitapçığı ile İzmit Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan, kolonya ve maske dağıtıldı. Ayrıca yeşil bir gelecek duygusunu aşılamak için çocuklara çam ağacı fidanı da hediye edildi.

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