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İzmit Belediyesi boş duvarları renklendiriyor

15.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi, kent genelindeki boş duvarları ve trafoları yeniden resimlerle tasarlayarak İzmit’e renk katıyor.İzmit Belediyesi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki tek katlı eski bir evin duvarına yaptığı resim mahalleye renk katarken vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi, kent genelindeki boş duvarları ve trafoları yeniden resimlerle tasarlayarak İzmit’e renk katıyor.
İzmit Belediyesi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki tek katlı eski bir evin duvarına yaptığı resim mahalleye renk katarken vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Ünlü duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau imzasıyla Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan boş duvar ve trafoyu estetik bir görsele kavuşturdu. Özellikle yaşanılan Covid19 virüs salgını döneminde vatandaşların içini açacak görseller ile kenti renklendiren İzmit Belediyesi, ‘Gülümse İzmit’ sloganı ile hareket ederek İzmitlilerin yüzlerinde gülücük açmasını sağlıyor. Tüm İzmit’in gri duvarlarını capcanlı renklerle donatan İzmit Belediyesi, yaşam, huzur, doğa, barış, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramları duvara yansıtıyor.

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