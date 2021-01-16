İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi ve bununla beraber yollarda buzlanma tehlikesi oluşmasına karşın İzmit Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli’de havaların soğuması ve sıcaklığın eksi derecelere kadar düşmesi İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini buzlanmaya karşı harekete geçirdi. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, İzmit’in yüksek kesimlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma karşısında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mücadele eden ekipler, çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdi.

Alınan bilgilere göre ana arterler başta olmak üzere kent genelinde tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.



