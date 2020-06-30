İzmit Belediyesi, denizcilik tarihine ışık tutacak

İzmit Belediyesi Kabotaj Bayramı kapsamında 1 Temmuz Çarşamba günü ‘‘Kocaeli ve Çevresi Denizcilik Tarihi’’ konulu fotoğraf sergisi açacak.

İzmit Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek. Bu kapsamda ilk olarak saat 10.00’da il protokolünün katılımıyla İzmit Kültür Tepesi’nde resmi tören gerçekleştirilecek. Ardından 11.00’de Yürüyüş Yolu’nda ‘‘Kocaeli ve Çevresi Denizcilik Tarihi’’ konulu fotoğraf sergisi İzmit halkıyla buluşacak. Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkı mevkiinde düzenlenecek sergi, liman şehri Kocaeli’nin denizcilik tarihine ışık tutacak.

