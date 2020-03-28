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İzmit Belediyesi dezenfekte tüneli üretimine başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "Dezenfekte Tüneli" üretimine başladı.Korona virüse karşı kararlı bir mücadele veren İzmit Belediyesi, temizlik çalışmaları, sağlık çalışanlarına maske, bone, önlük ve siper maske üretiminin ardından, şimdi de iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için "Dezenfeksiyon Tüneli" üretiyor.

İzmit Belediyesi, korona virüs mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "Dezenfekte Tüneli" üretimine başladı.
Korona virüse karşı kararlı bir mücadele veren İzmit Belediyesi, temizlik çalışmaları, sağlık çalışanlarına maske, bone, önlük ve siper maske üretiminin ardından, şimdi de iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için "Dezenfeksiyon Tüneli" üretiyor. İlk olarak 1 Nisan Çarşamba günü İzmit Belediyesi önünde kurulacak olan dezenfeksiyon tünelini işlerine gitmek zorunda kalan vatandaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Uygulamanın etkili olması halinde üretimi arttırılacak olan tüneller, İzmit’in çeşitli yerlerinde, farklı noktalarda kullanıma hazır hale getirilecek.

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