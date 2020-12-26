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İzmit Belediyesi dolandırıcılara karşı uyarı

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ismini kullanarak para toplayan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.Kocaeli İzmit Belediyesi, Başkan Yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan tablet bağış parası isteyenlere karşı uyardı.

İzmit Belediyesi dolandırıcılara karşı uyarı

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ismini kullanarak para toplayan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kocaeli İzmit Belediyesi, Başkan Yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan tablet bağış parası isteyenlere karşı uyardı. İzmit Belediyesi, kimseden tablet bağışı istemediklerini belirterek bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi. İzmit Belediyesi konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi olarak bu şekilde bir talebimiz kesinlikle olmamakla birlikte, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.Bu şekilde vatandaşlarımızdan bağış parası isteyen dolandırıcılar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

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