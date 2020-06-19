İzmit Belediyesi ekipleri yağışa müdahale ediyor

İzmit’in tüm noktalarında yoğun mesai harcayarak olumsuzluk yaşanmasına fırsat vermeyen İzmit Belediyesi ekipleri, bugün yeniden başlayan sağanak yağışla birlikte sıkıntılı bölgelere anında müdahale etti.

Dünkü yoğun yağışın ardından İzmit’te bugün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış üzerine hemen harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, sıkıntı yaşanan tüm bölgelere ulaşarak anında müdahalede bulundu. Sıkıntılı bölgeler için hazır kıta bekleyen ekipler sağanak yağışla birlikte harekete geçerek, olumsuzluk yaşanmaması çalışmalara hemen başladı.

Yağışla birlikte iş makinesi ve teçhizatlarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere hemen intikal eden İzmit Belediyesi, tüm ekipleriyle teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiren ekipler, sağanak nedeniyle özellikle kanallarda ve yollarda oluşan birikintilere müdahale etti. Gereken yerlere iş makineleriyle müdahale eden ekipler, yağış beklenen bölgelerde de müdahale için hazır bekliyor.

