YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi ekipleri yağışa müdahale ediyor

İzmit Belediyesi ekipleri yağışa müdahale ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

İzmit’in tüm noktalarında yoğun mesai harcayarak olumsuzluk yaşanmasına fırsat vermeyen İzmit Belediyesi ekipleri, bugün yeniden başlayan sağanak yağışla birlikte sıkıntılı bölgelere anında müdahale etti.Dünkü yoğun yağışın ardından İzmit’te bugün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış üzerine hemen harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, sıkıntı yaşanan tüm bölgelere ulaşarak anında müdahalede bulundu.

İzmit’in tüm noktalarında yoğun mesai harcayarak olumsuzluk yaşanmasına fırsat vermeyen İzmit Belediyesi ekipleri, bugün yeniden başlayan sağanak yağışla birlikte sıkıntılı bölgelere anında müdahale etti.
Dünkü yoğun yağışın ardından İzmit’te bugün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış üzerine hemen harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, sıkıntı yaşanan tüm bölgelere ulaşarak anında müdahalede bulundu. Sıkıntılı bölgeler için hazır kıta bekleyen ekipler sağanak yağışla birlikte harekete geçerek, olumsuzluk yaşanmaması çalışmalara hemen başladı.
Yağışla birlikte iş makinesi ve teçhizatlarıyla ihtiyaç duyulan bölgelere hemen intikal eden İzmit Belediyesi, tüm ekipleriyle teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiren ekipler, sağanak nedeniyle özellikle kanallarda ve yollarda oluşan birikintilere müdahale etti. Gereken yerlere iş makineleriyle müdahale eden ekipler, yağış beklenen bölgelerde de müdahale için hazır bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Gebze
Ece Eczanesi
Derince
Neşe Eczanesi
Gebze
Ferah Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Sümer Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.