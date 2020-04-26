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İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını fotoğraflayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.İzmit Belediyesi korona virüs salgını sebebi ile getirilen sokağa çıkma yasağında, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz mesai harcıyor.

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını fotoğraflayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.
İzmit Belediyesi korona virüs salgını sebebi ile getirilen sokağa çıkma yasağında, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz mesai harcıyor. Salgın önlemlerine adapte edilerek hazırlanan 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm kente büyük bir coşku yaşatan İzmit Belediyesi, diğer çalışmalarını da bir an olsun aksatmadan sürdürmeye devam ediyor. Kentin her noktasında farklı çalışmalar sürdüren ekipleri sokaklarında gören vatandaşlar, belediyenin sosyal medya hesaplarına teşekkür mesajları gönderiyor.
Vatandaşlar, kentin her noktasında canla başla çalışan ekipleri kendi sokaklarına gördüklerinde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada etiketleyerek paylaştıkları İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hesaplarını teşekkür yağmuruna tuttu.

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