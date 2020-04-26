İzmit Belediyesi esnafa siper maske dağıtacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kurduğu dikimevinde korona virüse karşı üretilen siperliklerden esnafa da dağıtım yapılacak.

Korona virüsle mücadele kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevinde sağlık ekipmanları üretim kapasitesi her geçen gün artıyor. Başkan Hürriyet dikimevinde çalışmaları büyük bir titizlikle takip ederken hem dikimevindeki gönüllü kadınların, hem belediye hizmet binasında görevli personelin ürettiği siper maskeler Pazartesi gününden itibaren esnafa ücretsiz olarak dağıtılacak.

Steril maskede yeni getirdiği makineyle günde 30 bin adet üretim potansiyeline ulaşan İzmit Belediyesi, hem dikimevindeki gönüllü kadınların hem de belediye hizmet binasındaki görevli personelin emekleriyle bir haftada 5 bin adet siper maske üretim kapasitesine de ulaştı. İlk etapta başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüsle mücadele kapsamında çalışan personele dağıtılan siper maskeler, İzmit Belediyesi tarafından esnafa, taksi duraklarına ve kullanım alanlarına göre birçok vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

