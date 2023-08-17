İzmit Belediyesi, EYT tazminatlarının tamamını ödedi

İzmit Belediyesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik dilekçesi veren personelin tazminat ödemelerini tamamladı. 4 taksitte gerçekleştirilen ödemelerin tamamlandığını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Hürriyet konuyla ilgili, "EYT tazminatlarında 25 milyonu ödemiştik. Son kalan 10 milyon için mücadeleler verdik. Engellere rağmen şikayet etmiyoruz. Çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umudumuzun kesildiği anda bir ışık doğdu. Çok şükür kredimiz çıktı. EYT tazminatlarını yatırdık. Emekli olan işçi kardeşlerimize de hayırlı olsun" dedi.

