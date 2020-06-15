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İzmit Belediyesi geri dönüşüme hız verdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü belediye haline gelen İzmit Belediyesi, dal ve çim atıklarını toplayarak ekonomiye geri kazandırmaya devam ediyor.Geri dönüşümde attığı adımlarla ülke ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere geçtiğimiz ay araç filosuna dal öğütme iş makinesi de kattı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü belediye haline gelen İzmit Belediyesi, dal ve çim atıklarını toplayarak ekonomiye geri kazandırmaya devam ediyor.
Geri dönüşümde attığı adımlarla ülke ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere geçtiğimiz ay araç filosuna dal öğütme iş makinesi de kattı. Makineyle birlikte ufalanıp geri dönüştürülen ürünler, tarım verimliliğini arttırma, solucan gübresi üretimi ve yakacak gibi birçok farklı alanda kullanılıyor. İzmit Belediyesi yapmış olduğu bu çalışmalarla çevre kirliliğinin önüne geçerken ekonomiye de ciddi katkılar sağlıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, dal ve çim atıklarını geri dönüştürerek yeniden değerlendiriyor.
Parklardan, site ve apartmanların bahçelerinden çıkan dal-bahçe atıklarını ve biçilen çimleri geri dönüşüm alanlarında biriktiren İzmit Belediyesi, daha sonra bu atıkları öğüterek çeşitli alanlarda kullanılması için ekonomiye geri kazandırıyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde toplanan dal ve çim atıklarının geri dönüşümü için harekete geçti. Ekipler, yerleşkede biriktirilen atıkları, geri dönüşümde yeniden değerlendirilmesi amacıyla topladı. Atıklar, yapılacak olan geri dönüşüm çalışmaları sonrası, park ve bahçeler, tarım alanları ile kompost gübre yapımı gibi birçok alanda kullanılacak.
Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Çilem Sokak’ta kanalizasyon çalışması sırasında deforme olan parke taşlarını yeniledi. Ekipler, kenti vatandaşlar için daha konforlu ve yaşanılabilir hale getirmek adına İzmit’in tüm mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi ekipleri yenileme çalışmalarının yanı sıra, mahallede biriken moloz yığınlarını toplayarak çevre düzenlemesi de gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla bölgenin daha düzenli ve kullanışlı hale gelmesini sağlarken, Yenişehir Mahallesi sakinleri de İzmit Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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