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İzmit Belediyesi gıda bankacılığı protokolü imzaladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi bünyesinde açılan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzalandı.İzmit Belediyesi, gıda israfını önlemek ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edebilmek amacıyla kurulan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi hususunda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzaladı.

İzmit Belediyesi bünyesinde açılan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzalandı.
İzmit Belediyesi, gıda israfını önlemek ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edebilmek amacıyla kurulan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi hususunda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzaladı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Elele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası Sorumlusu Necati Aykanat da katılımda bulundu.
Sosyal belediyecilik kapsamında yoksullukla mücadeleye yönelik önemli adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘‘İzmit Belediyesi olarak gıda israfını önleyerek, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarla iş birliği yaparak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Gerek belediyemizin kaynakları, gerek üreticilerden gelecek bağışlar ile sağlayacağımız gıda tedariğini halkımıza ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz’’ dedi.

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