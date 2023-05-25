YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı

İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı

25.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşları hediyelerle uğurladı.

İzmit Belediyesi hacı adaylarını hediyelerle uğurladı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit Müftülüğü tarafından Fevziye Cami’de düzenlenen hac eğitiminin ardından hacı adaylarıyla buluştu. Ekipler, hacı adaylarına içerisinde namaz örtüsü, tesbih, cüz, sabun, diş macunu, deodorant, kolonya, hijyenik ped ve el kremi, erkek yolculara tıraş köpüğü, el sabunu, tarak, lif ve ıslak mendil gibi ürünlerin bulunduğu çantayı hediye etti.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve ekipler, yolculara hediyelerini takdim ederken, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar güzel dilekleri ve hediyeleri nedeniyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldüKocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü
Bolu’da ilk kez görüntülendiBolu’da ilk kez görüntülendi
Amasya’da heyelan anı kameradaAmasya’da heyelan anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:26
Yatsı
22:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Anibal eczanesi
Gebze
Senem eczanesi
Izmit
Pelin eczanesi
Golcuk
Sevil eczanesi
Izmit
Fatih eczanesi
Izmit
Şifa eczanesi
Izmit
Genç eczanesi
Kandira
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.