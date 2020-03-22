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İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ilçe genelinde korona virüse karşı tedbirlerini sürdürerek, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyorlar.Türkiye’de de görülen korona virüse karşı İzmit Belediyesi kentteki tedbirleri en üst seviyede sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ilçe genelinde korona virüse karşı tedbirlerini sürdürerek, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyorlar.
Türkiye’de de görülen korona virüse karşı İzmit Belediyesi kentteki tedbirleri en üst seviyede sürdürüyor. Tüm birimleriyle İzmit’te korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi halkın sağlığını korumak adına çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Cedit Mahallesi’nde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Gültepe Mahallesi ve Cedit Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan caddeler ve ara sokaklar ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda uygun hale getirildi. Ekipler Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde bulunan cadde ve sokakları da tek tek dezenfekte etti.
Öte yandan, İzmit Belediyesinde çalışan ve gece gündüz demeden sokakların dezenfekte edilmesi adına büyük çaba gösteren ekipler, ellerinde tuttukları yazılarla vatandaşlara çağrıda bulundular. İzmit Belediyesinin dezenfeksiyon ekipleri ellerin tuttukları “Biz sizin için buradayız. Sen de bizim için evde kal” yazılı kağıtlarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ettiler.

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