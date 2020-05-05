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İzmit Belediyesi kuaförleri dezenfekte edecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 11 Mayıs’tan itibaren açılacak olan kuaförlerde ücretsiz dezenfekte çalışması yapacaklarını açıkladı.Korona virüs önlemleri kapsamında 22 Mart tarihinde kapatılan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacağının duyuruldu.

İzmit Belediyesi kuaförleri dezenfekte edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 11 Mayıs’tan itibaren açılacak olan kuaförlerde ücretsiz dezenfekte çalışması yapacaklarını açıkladı.
Korona virüs önlemleri kapsamında 22 Mart tarihinde kapatılan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacağının duyuruldu. Kararın açıklanmasının ardından mit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet harekete geçerek kuaför salonlarını ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerini açıkladı.
Başkan Hürriyet sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “11 Mayıs’tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim; Çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceğiz” dedi.

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