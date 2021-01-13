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İzmit Belediyesi kültürel değerlerin izini sürüyor

13.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi kültürel değerlerin izini sürüyor

İzmit Belediyesi, Türkiye’nin eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envantere ve İzmit’in kültür kenti kimliğine yeni değerler katmak adına, merkez ve kırsal mahallelerde kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin izlerini sürüyor.İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘‘İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’’ projesi kapsamında, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin; toplumsal uygulamaların, yemeklerin, tarım ve hayvancılık yapma biçimlerinin izleri sürülecek.

İzmit Belediyesi, Türkiye’nin eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envantere ve İzmit’in kültür kenti kimliğine yeni değerler katmak adına, merkez ve kırsal mahallelerde kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin izlerini sürüyor.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘‘İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’’ projesi kapsamında, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin; toplumsal uygulamaların, yemeklerin, tarım ve hayvancılık yapma biçimlerinin izleri sürülecek. İzmit’in tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak ve hem kente hem de Türkiye’ye yeni kimlikler katmak amacıyla yola çıkan İzmit Belediyesi, söz konusu değerlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak, kentin ortak kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir alt yapı oluşturacak.
2020-2024 İzmit Belediyesi Stratejik Planında yer alan “Kentlilik Bilincinin ve Kent Hafızasının Geliştirilmesi” hedefine uygun olarak yürütülen proje kapsamında, Karaabdülbaki Mahallesi’nde Muhtar Hüdayim Yılmaz ile görüşen İzmit Belediyesi ekipleri; köyün kuruluşuna, geçmiş yaşantısına, düğün, doğum ve bayram zamanları yapılan özel kutlamalara, pişirilen yemeklere, köyde eskiden var olan imece geleneklerine ışık tutan bir çalışma gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi, yaklaşık dört aylık bir süre içinde tamamlanması öngörülen çalışmalar kapsamında, İzmit’in diğer merkez ve kırsal mahallerinde de yeni görüşmeler planlıyor.

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