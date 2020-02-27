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İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye, Zabıta Amirliği kurdu

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme bölgesinde vatandaşın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla 3’üncü Bölge Zabıta Amirliğini kurdu.Vatandaşların taleplerine ve şikâyetlerine daha hızlı yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme çevresindeki mahalleleri kapsayan 3’üncü Bölge Zabıta Amirliğini oluşturdu.

İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye, Zabıta Amirliği kurdu

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme bölgesinde vatandaşın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla 3’üncü Bölge Zabıta Amirliğini kurdu.
Vatandaşların taleplerine ve şikâyetlerine daha hızlı yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme çevresindeki mahalleleri kapsayan 3’üncü Bölge Zabıta Amirliğini oluşturdu. Daha önce Serdar Mahallesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi bölgesine dahil olan Kuruçeşme ve çevre mahallelerinin taleplerine daha hızlı yanıt verilebilecek. Amirliğin çalışmaları ve kuruluşunun amacı üzerine Kuruçeşme hizmet binasında mahalle muhtarlarının da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, bölge mahalle muhtarları, 3’üncü Bölge Amiri Ersin Demirbaş, zabıta memurları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Solakoğlu, “Bizim önceliğimiz hızlıca belediyemize ve zabıtamıza vatandaşın ulaşabilmesi. Muhtarlarımızın da desteğiyle ve önerileriyle vatandaşlarımızla daha fazla temas içerisinde olacağız. Mahallelerde acil olarak çözülmesi gereken sorunlarınız veya taleplerinize daha hızlı yanıt vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye, Zabıta Amirliği kurdu

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