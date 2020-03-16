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İzmit Belediyesi kütüphane mülakatına girmeye hak kazanan isimleri açıkladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, kütüphane personeli mülakatına girmeye hak kazan adayların isim listesini internet adresinden yayınlandı.İzmit Belediyesi, başvuruları belediyenin İzmit kariyer adresinden yapılan kütüphane personeli için 12 Mart Perşembe günü Belsa Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi kütüphane mülakatına girmeye hak kazanan isimleri açıkladı

İzmit Belediyesi, kütüphane personeli mülakatına girmeye hak kazan adayların isim listesini internet adresinden yayınlandı.
İzmit Belediyesi, başvuruları belediyenin İzmit kariyer adresinden yapılan kütüphane personeli için 12 Mart Perşembe günü Belsa Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezinde yeni açılacak olan Çetin Emeç Kütüphanesinde görevlendirilmek üzere yapılan sınava giren 29 adaydan 22’si, yarın yapılacak olan mülakata girmeye hak kazandı. Mülakata katılacak adayların isim listesi ise İzmit Belediyesinin internet adresinden duyuruldu. Mülakat sonucunda da İzmit Belediyesinde kütüphane personeli olmaya hak kazanacak kişi, yeni açılacak olan ve son teknolojiyle donatılmış Çetin Emeç Kütüphanesinin her türlü düzeninden sorumlu olacak.

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