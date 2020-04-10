İzmit Belediyesi maske üretim atölyesine dönüştü

İzmit Belediyesi, korona virüs ile mücadelede en fazla ihtiyaç duyulan materyallerin başında gelen siperli maske üretimi için belediye binasını adeta atölyeye dönüştürdü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi, halkın en fazla ihtiyaç duyduğu materyallerin başında gelen siperli maske üretimi için tüm personelleri ile birlikte adeta seferberlik ilan etti. Bu kapsamda salgın dolayısıyla idari izine çıkan personel de dahil olmak üzere tüm personeli siperli maskelerin yapım sürecine dahil ederek belediye binasını adeta üretim atölyesine dönüştürdü. İzinli olan personel evlerinde üretime destek verirken, hizmet binasındaki personel günlük işleri dışında maske üretimine de ağırlık veriyor. Evde ve belediyede personel tarafından el emeği ile yapılan tüm maskeler üretim sonrası dezenfekte işleminden geçirilerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

Üretim hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Siperli maskelerimizi artık elle üretmeye başladık. Şu anda hem evlerinde idari izinli olan ve hem de belediye binamızda görevine aktif devam tüm arkadaşlarımızı siperli maskelerin üretim sürecine kattık. Bulunması zorlaşan maskelerin üretimine öncelik vererek, belediye binamızı üretim atölyesine dönüştürdük. Siperli maskeler için uzmanların tavsiyelerinden yararlanarak pratik bir üretme şekli belirledik. Tüm personellerimizin katkılarıyla 4 günde yaklaşık bin 600 adet siperlik maske ürettik”dedi.

Korona virüs salgının kente etkisini minimuma indirmek için İzmit’in dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm personele siperli maskelerin dağıtılacağını belirten Başkan Hürriyet, “Sağlık merkezlerimize, aile sağlığı merkezlerimize, hastanelerimize ve belediyemize ulaşarak talepte bulunan herkese kendi ürettiğimiz siperli maske, bone, önlük ve steril maskeleri göndereceğiz. Şu andaki hedefimiz önümüzdeki haftaya kadar 5 bin tane daha siperli maske üretmek. Bu zor zamanlarda halkımızın her zaman yanındayız. Tüm ihtiyaçları ve talepleri var gücümüzle karşılamaya aralıksız devam ediyoruz. Birlikte üreterek, dayanışma gücümüzü sürdürerek tüm kaynaklarımızı, olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm kaynaklarımız ve varlıklarımız halkımızındır. Var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan korona virüs salgını ile hızlıca dikimevine dönüştürülen Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde gönüllü kadınlar tarafından steril maske, bone ve önlük üreten İzmit Belediyesi, bulunması zorlaşan maskelerin üretimini arttırmak için çalışma başlatıldı.

