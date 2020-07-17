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İzmit Belediyesi maskeleri evlere götürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, vatandaşların evde kalmasını önemseyerek, maske ve sağlık kiti dağıtımını kapılarına götürüyor.İzmit’in dört bir yanına giderek vatandaşlara sağlık kiti dağıtımını gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, vatandaşların evde kalmasını önemseyerek, maske ve sağlık kiti dağıtımını kapılarına götürüyor.
İzmit’in dört bir yanına giderek vatandaşlara sağlık kiti dağıtımını gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 20 kişiden oluşan belediye ekibi, beraber Sanayi Mahallesi’nin ardından Gültepe Fatih Mahallesi’ndeki tüm sokak ve caddelere yayılarak maskeleri, vatandaşların kapılarına kadar götürdü. Ekipler, maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinden oluşan sağlık kitini vatandaşlara teslim ettiler.
Vatandaşlar evlerine kadar gelen bu hizmet karşılığında mutluluklarını dile getirerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

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