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İzmit Belediyesi müzikli etkinlikleri erteledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, müzikli etkinliklerin İdlib’de şehit olan askerler için ertelendiği duyuruldu.İzmit Belediyesi “Sadece Müzik” adı altında gerçekleştireceği konserleri, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için erteledi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, müzikli etkinliklerin İdlib’de şehit olan askerler için ertelendiği duyuruldu.
İzmit Belediyesi “Sadece Müzik” adı altında gerçekleştireceği konserleri, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için erteledi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her hafta Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Sadece Müzik” programı kapsamında, 21 Şubat Cuma akşamı saat 19.00’da yapılması planlanan Pembe Berjer Akustik Session grubunun konseri ve her hafta Cuma ve cumartesi günleri gerçekleşen ‘Mavi Yeşil Sokak’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak dinletisi, İdlib’de askerlerin şehit düşmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

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Izmit
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Göker Eczanesi
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Korfez
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Izmit
Hülya Eczanesi
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