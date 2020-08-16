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İzmit Belediyesi, o mahalleyi yeniliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi yıllardır hizmet bekleyen Gedikli Mahallesi’nin sorunlarını çözmek için büyük çaba gösteriyor.Gedikli Mahallesi’nin birçok sorununu çözen İzmit Belediyesi, hizmet seferberliğine geçtiğimiz günlerde Fatma Kaplan Hürriyet’in mahalleye yaptığı ziyarette Muhtar Ercüment Esen’in ilettiği talepler kapsamında devam ediyor.

İzmit Belediyesi yıllardır hizmet bekleyen Gedikli Mahallesi’nin sorunlarını çözmek için büyük çaba gösteriyor.
Gedikli Mahallesi’nin birçok sorununu çözen İzmit Belediyesi, hizmet seferberliğine geçtiğimiz günlerde Fatma Kaplan Hürriyet’in mahalleye yaptığı ziyarette Muhtar Ercüment Esen’in ilettiği talepler kapsamında devam ediyor. Gedikli Mahallesi’nin tüm üst yapı sorunlarına çözüm üreten Başkan Hürriyet’in talimatlarıyla harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikli-Zeytinburnu yolunun deforme olan kısmında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler 170 ton asfalt kullanarak deforme olan yolu baştan yeniledi.

Çalışmaları yerinde takip eden Gedikli Mahallesi Muhtarı Ercüment Esen, “Mahallemize yıllardır bir kürek asfalt bile alamıyorduk. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldiği gibi 4 sokağımızı asfaltladı. Camimizin erkekler ve kadınlar kısmını birbirinden ayırdı. Başkanımız yaklaşık 10 gün önce de köyümüzü ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Taleplerimizi başkanımıza ilettikten sonra mahallemize anında hizmet gelmeye başladı. Bozulan yolumuz şuan baştan yenileniyor. Parke talebimizle ilgili de çalışma yapılacağının sözünü verdi. Ben bu güne kadar böyle güzel bir belediyecilik anlayışı görmedim. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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