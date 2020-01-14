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  4. İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi.İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı

İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste tek gündem maddesi görüşülürken oy birliği ile karara bağlandı. İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi ikinci birleşim toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Belediye bünyesinde sözleşmeli memurlara yapılacak zammın görüşüldüğü toplantıda komisyondan gelen evrak oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle sözleşmeli memura 5.49 oranında zam yapıldı. Bir sonraki meclis tarihi ise 4 Şubat 2020 Salı günü saat 15.00 olarak belirlendi.

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı

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