İzmit Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

İzmit Belediyesi, 21 Eylül’de açılacak olan eğitim öğretim kurumlarının dezenfeksiyon işlemlerini hızlandırdı.

Korona virüs sebebiyle eğitimin online veya yüz yüze olup olmayacağı kesinleşmeyen okulların, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamalar sonucunda alınan kararda, yeni normalleşmeye uyum sağlayarak eğitimin verileceği açıklandı. Bu kapsamda, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim göreceği açıklanınca İzmit Belediyesi ekipleri, çalışmalarını hızlandırarak ilçe genelindeki tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini başlattı.

Hiçbir noktayı atlamadan, özenle dezenfekte işlemlerini hayata geçiren İzmit Belediyesi ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda okullardaki eğitim süresi içerisinde her gün artırılmış temizlik ile çocukların sağlığını koruyacağını ve yeni normalleşme sürecinde rehavete kapılınmayacağını belirtti. Okul içi, bahçe alanı, yerler, banklar ve merdivenler gibi çocukların dokunacağı tüm alanların temizliklerini en hassas şekilde gerçekleştiren ekipler, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını okullarına götürebileceklerini belirtti.



