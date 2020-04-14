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İzmit Belediyesi park ve bahçelerdeki dezenfekte çalışmalarını tekrarlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelerde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında mahallelerde ikinci kez dezenfenkte çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelerde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında mahallelerde ikinci kez dezenfenkte çalışmalarına başladı. Salgının ülkemizde baş gösterdiği ilk günden bu yana dezenfekte çalışmaları için büyük mesai harcayan ekipler, geçtiğimiz hafta İzmit’teki tüm park ve bahçelerin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
İkinci tura başlanan temizlik çalışmaları kapsamında İzmit Cumhuriyet Parkı, Kültür Tepesi ve Saat Kulesi bölgesi, Kültür Tepesi 2. etap, Yeni Cuma Parkı, Özcan Tengiz Parkı, Sabri Yalım Parkı ve İzmit Belediyesi Meydanı dezenfekte edildi. İkinci tur çalışmalarının İzmit’teki tüm park ve yeşil alanlar tamamlanıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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