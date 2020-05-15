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İzmit Belediyesi parkları çocuklar için hazırlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi haftada bir kez sokağa çıkabilen çocuklar için parkları dezenfekte ederken, bakım ve onarım çalışmaları ile salgın sonrası için de hazırlıklarını sürdürüyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle haftada bir kez sokağa çıkabilen çocuklar için harekete geçti.

İzmit Belediyesi haftada bir kez sokağa çıkabilen çocuklar için parkları dezenfekte ederken, bakım ve onarım çalışmaları ile salgın sonrası için de hazırlıklarını sürdürüyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle haftada bir kez sokağa çıkabilen çocuklar için harekete geçti. Ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında Fahri Akbaş Parkı ve Kınalı Asker Parkını dezenfekte etti. İzmit Belediyesi korona virüs salgını nedeni ile haftanın bir günü dışarı çıkma izni olan çocukları unutmadı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukların kendilerine oyun alanı olarak seçtikleri Fahri Akbaş Parkı ve Kınalı Asker Parkını dezenfekte etti. Salgın bittiğinde çocukları daha sağlıklı ve güvenli parklara kavuşturmayı hedefleyen ekipler ayrıca parklarda genel bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.
Yetkililer bakım ve dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde programlı olarak devam edeceğini belirtti.

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