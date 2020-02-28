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İzmit Belediyesi pazar yerlerini denetledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı ve semt pazarlarında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.Kapalı ve semt pazarlarında fiyat etiketi ve pazar tezgahı sınır çizgileri konusunda kontroller gerçekleştiren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda satışa sunulan ürünlerin mutlaka fiyat etiketinin bulunması gerektiğine dikkat çekti.

İzmit Belediyesi pazar yerlerini denetledi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı ve semt pazarlarında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Kapalı ve semt pazarlarında fiyat etiketi ve pazar tezgahı sınır çizgileri konusunda kontroller gerçekleştiren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda satışa sunulan ürünlerin mutlaka fiyat etiketinin bulunması gerektiğine dikkat çekti. Gerçekleştirilen denetimde Ticaret İl Müdürlüğü personelleri Emin Altun ve Melih Girgin ile Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası yetkilisi Mehmet Doğan da hazır bulundu. Kilogram bazında satışı sunulan ürünlerin gramaj olarak etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığı ile ilgili denetimler yapıldığını hatırlatan yetkililer, “Etiketlerde özellikle yarım kilogram gibi ifadelerin kullanılması veya küsuratlı rakamların fiyat etiketlerinde kullanılması sonucu vatandaşlarımız yanılgıya düşüyor. Etiketlerin vatandaşlar tarafından kolayca okunabilmesi, anlaşılır ve net olması gerekiyor. Bu gibi yanıltıcı ifadelerin kullanılması yönetmeliğe aykırı. Konuyla ilgili esnafımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” dediler.
Dağınıklığın önlenmesi, vatandaşların pazarda rahat hareket edebilmesi için satışa sunulan ürünlerin yaya geçiş yollarına taşırılmaması gerektiğine vurgu yapan zabıta yetkilileri pazar tezgahlarının çizgilerle belirlenen alanlar içinde kalması hususunda pazar esnafına gerekli uyarıları yaptı. Yetkililer pazarlardaki düzenin devamı ve vatandaşların daha rahat ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin devam edeceğine işaret etti. Pazar esnafının fiyat etiketi ve pazar tezgah sınır çizgileri hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını belirten yetkililer, uyarılara rağmen olumsuzlukları gidermeyen esnaflara Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem uygulanacağına dikkat çekti.

İzmit Belediyesi pazar yerlerini denetledi

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