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İzmit Belediyesi, sağanağa karşı nöbette

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, etkili olan sağanak yağışa karşı ilçenin dört bir yanında vatandaşların sorun yaşamaması adına ekipleri hazır tutuyor.Kentte geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak yağış nedeniyle sıkıntı yaşanabilecek yerlere anında hareket eden İzmit Belediyesi ekipleri, kollara ayrılarak ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti.

İzmit Belediyesi, sağanağa karşı nöbette

İzmit Belediyesi, etkili olan sağanak yağışa karşı ilçenin dört bir yanında vatandaşların sorun yaşamaması adına ekipleri hazır tutuyor.
Kentte geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak yağış nedeniyle sıkıntı yaşanabilecek yerlere anında hareket eden İzmit Belediyesi ekipleri, kollara ayrılarak ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti. Ekipler, sağanak yağıştan dolayı olumsuzlukların yaşandığı Turan Güneş Caddesi üniversite bağlantı yolu köprüsünün altında sel taşkını olmaması için anında çalışma başlattı. Ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yağmur şiddetini azaltana kadar bölgede hazır bulunacak.
İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi Göl Sokak’ta da şiddetli yağış nedeniyle geçtiğimiz hafta evini su basan bir ailenin yanına koştu. Ailenin aynı sorunu yaşamaması adına yağışın başlamasıyla birlikte mahalleye intikal eden ekipler, yaptıkları hummalı çalışmayla oluşabilecek su baskınının önüne geçti. Ekipler, yağmurun trafiği ve günlük hayatı olumsuzluk etkilememesi için tüm bölgelerde hazır bekliyor.

İzmit Belediyesi, sağanağa karşı nöbette

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