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İzmit Belediyesi sağlık kiti dağıttı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde bulunan vatandaşlara sağlık kiti hediye etti.Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbiri elden bırakmadan çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi, halkın yanında olmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi sağlık kiti dağıttı

İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde bulunan vatandaşlara sağlık kiti hediye etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbiri elden bırakmadan çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi, halkın yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi personeli tarafından kurulan 20 kişilik ekip Sanayi Mahallesi’nde tüm sokak ve caddelere yayılarak kapı kapı dolaştı. Kent esnafının ardından mahallelere kadar inen ekipler, içerisinde maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinin yer aldığı sağlık kitini vatandaşlara hediye etti. Sağlık kitlerini alan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.

İzmit Belediyesi sağlık kiti dağıttı

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