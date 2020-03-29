YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi siper maske üretimine devam ediyor

İzmit Belediyesi siper maske üretimine devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği siper maskelerin dağıtımına devam ediyor.Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği siper maskelerin dağıtımına devam ediyor.
Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bir yandan gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde steril maske üreten İzmit Belediyesi, bir yandan da sağlık personeli için öz kaynakları ürettiği siper maskelerinde sağlık kuruluşlarına dağıtımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında medikal sektörde bulunmayan siper maskenin yanı sıra steril maske, bone ve önlük dağıtımları da süratle sağlık personeline ulaştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:42
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:29
Yatsı
20:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Deniz Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Nazar Eczanesi
Golcuk
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet

Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart’ı bir Dünya klasiğiyle kutlayacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart’ı bir Dünya klasiğiyle kutlayacak

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

Sabri Yalım Parkı Bakımdan Geçti

Sabri Yalım Parkı Bakımdan Geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.