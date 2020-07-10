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İzmit Belediyesi sivrisineklere karşı ilaçlamayı aksatmıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, hava sıcaklığının artması ile kent genelinde sivrisineklerin çoğalmasını engellemek üzere 2.

İzmit Belediyesi, hava sıcaklığının artması ile kent genelinde sivrisineklerin çoğalmasını engellemek üzere 2. tur sisleme ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, ikinci tur sisleme ilaçlama çalışmaları kapsamında daha önceden tüm mahallelerde tespit edilen üreme alanlarını ilaçlamayı sürdürüyor. Vatandaşların yaz dönemini daha rahat geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, gübrelik alanlar, su birikintileri ve kanalizasyonlar başta olmak üzere sinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmaları kapsamında kapsamında İzmit Belediyesi ekipleri, Çayırköy, Sepetçi, Serdar, Yenimahalle, Turgut, Yeşilova ve Yenişehir mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların yaz mevsiminde sivrisineklerden etkilenmemesi adına seferber olan ekipler, yaz boyunca çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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