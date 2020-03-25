YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor

İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan İzmit Belediyesi, tamamen gönüllü kadınların emeğiyle ilk etapta 8 bin adet steril maske üretimine devam ediyor.Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle adeta seferberlik ilan eden İzmit Belediye Başkanı Av.

Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan İzmit Belediyesi, tamamen gönüllü kadınların emeğiyle ilk etapta 8 bin adet steril maske üretimine devam ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle adeta seferberlik ilan eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevi sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere ilk etapta 8 bin adet anti bakteriyel maske üretimini sürdürüyor. Üretim ve paketleme işlemlerinde sadece gönüllü olan emekçi kadınların çalıştığı dikimevindeki ilk üretimi, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’te yerinde inceledi.
Nano Teknoloji ile üretiliyor
Üretim için gerekli makine ve teçhizatı oluşturan İzmit Belediyesi sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen Nonwoven kumaşını kullanıyor. Anti bakteriyel özelliği bulunan kumaştan yapılan maskeler aynı zamanda, İzmit Belediyesi Dikimevi’nin ürettiği ilk ürünler oldu.
Öncelik sağlık kuruluşlarının
İlk ve öncelikli olarak sağlık kuruluşları için üretilen anti bakteriyel maske diğer kamu kuruluşlarının da ihtiyacını giderecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in büyük bir özveriyle uygulamaya koyduğu üretim sisteminde kadınlar gönüllü olarak çalışırken, İzmit Belediyesi kendi personelinin de maske ihtiyacını bundan sonra kendi dikimevinden karşılayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Can Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Melis Eczanesi
Gebze
Sevil Eczanesi
Izmit
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Özman Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.