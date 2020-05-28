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İzmit Belediyesi süpürge araçları için kadın sürücü alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 09:48 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi’nin hizmet filosuna kattığı süpürge araçları için kadın sürücüler istihdam edecek.İzmit Belediyesinin satın alarak hizmet filosuna kattığı araçlardan olan süpürge araçlarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kadın şoförlerin çalışacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi süpürge araçları için kadın sürücü alacak

İzmit Belediyesi’nin hizmet filosuna kattığı süpürge araçları için kadın sürücüler istihdam edecek.
İzmit Belediyesinin satın alarak hizmet filosuna kattığı araçlardan olan süpürge araçlarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kadın şoförlerin çalışacağını açıkladı. Bunun üzerine İzmit Belediyesi iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde geçici süreli istihdam edilmek üzere kadın temizlik-süpürge aracı şoförü alınacağı duyuruldu.
İzmit Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki yol, kaldırım, meydan vb. alanlarda hizmet araçlarımız içine yeni katılan süpürge aracımızın kullanılması ve alan/mevki temizliğinin yapılması işlerinde görev alabilecek “İzmit’i çok seven” çalışmaları arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca personel alımı için müracaatların 27 Mayıs Çarşamba - 3 Haziran Çarşamba tarihleri arasında sadece İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden adresinden online olarak yapılacağı belirtildi.

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