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İzmit Belediyesi tarihi evlerine sahip çıkıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

İzmit’te bulunan Yeşil Konak, Ferdane Hanım Konağı ve Akçakoca Mahallesinde olan tarihi yapının bakım, onarım ve restore çalışmaları başladı.İzmit Belediyesi, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

İzmit’te bulunan Yeşil Konak, Ferdane Hanım Konağı ve Akçakoca Mahallesinde olan tarihi yapının bakım, onarım ve restore çalışmaları başladı.
İzmit Belediyesi, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihini yansıtan tarihi İzmit evlerinde bakım, onarım ve restore çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda yıllar içerisinde atmosferik koşullardan olumsuz etkilenen Yeşil Konak’ta, Koruma Kurulu onaylı projesinde yer alan teknik detaylara göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosundan alınan izinle basit onarım çalışmaları başladı.
İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından, tescilli sivil mimarlık örneği 1910 ile 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı restore çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Konak 21 Şubat 2017 tarih ve 2839 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla aslına uygun olarak restore edilecek.
Restorasyona başlanılacak bir diğer tarihi örneklik ise İzmit Belediyesi tarafından 2019 yılında istimlak edilen, Akçakoca Meydanına cephesi bulunan bir yapı olacak. Tescilli sivil mimarlık örneği yapının da restore çalışmaları Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilecek. Yetkililer gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başlayacak. Çalışmalaın tamamlanmasıyla yenilenen tarihi yapılar ziyaretçilerini kapılarını açacak.
Öte yandan İzmit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerini sıklaştırarak, İzmit’te haksız rekabet oluşturan ve halkın sağlığını tehlikeye atabilecek olan seyyar satıcıların tezgah açmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, Başkan Hürriyet, İzmit’te seyyar satışlara izin verilmeyeceğini söyledi.

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